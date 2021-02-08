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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Biden: ' Bunu senato çözmeli'

- Biden: ' Bunu senato çözmeli'

- ABD Başkanı Biden'ın konuşması görüntü, detay.

(WASHINGTON) - Biden: "(Trump'ın azil yargılaması) Bunu senato çözmeli" WASHINGTON

Muhabir Helikopter Nato 


- ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın siyasi hakları hakkındaki soruya, "Bunu senato çözmeli" cevabını verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık helikopteri "Marine One" ile Beyaz Saray'a iniş yapmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Bir muhabirin Trump'ın siyasi haklarını kaybetmesinin gerekip gerekmediği sorusu üzerine Başkan Biden, "Bunu senato çözmeli" ifadelerini kullandı. Trump’ın ikinci azil yargılaması yarın başlıyor 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'ın azil yargılaması yarın Senato'da başlıyor. ABD tarihinde ikinci kez hakkında azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Trump’ın yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılamasına başlanacak.
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