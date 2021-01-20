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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı’na Çelenk Bıraktı

- Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı’na Çelenk Bıraktı

Biden mezarlıktaki törende

(WASHINGTON) - Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı’na çelenk bıraktı WASHINGTON

Yemin Töreni İmza Töreni Gesi Askeri Birlik Irak 


- ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, beraberinde eşi Jill Biden ve eski başkanlar ile Arlington Ulusal Mezarlığı’ndaki törene katılarak çelenk bıraktı. ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen göreve başladı.
Yemin töreninin ardından ilk belgelerini imzalayan Biden, imza töreni sonrasında da Başkent Bölgesi Ortak Görev Gücü Komutanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte askeri birliklerin hazır olup olmadığını değerlendirdi. Söz konusu etkinliğin ardından Biden, beraberinde eşi Jill Biden ve eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri ile Arlington Ulusal Mezarlığı’na gitti. Biden, Arlington Mezarlığı’ndaki törende askeri anıta çelenk bıraktı. Mezarlıktaki çelenk bırakma töreninin ardından Biden ve eşi, Beyaz Saray’a doğru yola çıktı.
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