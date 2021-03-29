- Biden: “ABD’deki yetişkinlerin yüzde 90'ına 19 Nisan’a kadar Covid-19 aşısı sunulacak”



- ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkede yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan’a kadar korona virüs (Covid-19) aşısı olmaya hak kazanacağını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacağını ifade etti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Covid-19'a karşı aşılama kampanyalarına aralıksız devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının önümüzdeki 3 hafta içinde Covid-19 aşısı olmaya hak kazanacağını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacağını belirtti.

Biden, "Yetişkinlerin büyük çoğunluğu, 1 Mayıs'a kadar beklemek zorunda kalmayacaksınız. 19 Nisan'da aşılanmaya hak kazanacaksınız" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Biden, ABD'nin federal eczane aşılama programına katılan eczane sayısını mevcut olan 17 binden 40 bine çıkaracağını kaydetti.

Öte yandan, günün erken saatlerinde Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, federal hükümetin Indiana, Gary ve St. Louis kentlerindeki 2 yeni aşılama merkezinin de yer aldığı 19 Nisan'a kadar bir düzine daha toplu aşılama merkezinin açılacağı belirtilmişti. Ayrıca hükümet, risk altındaki yaşlıların ve engelli vatandaşların Covid-19 aşılarına erişmesini sağlamak adına toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yeni bir ulaşım programı oluşturacak.



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