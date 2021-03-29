Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Biden: “ABD’deki yetişkinlerin yüzde 90'ına 19 Nisan’a kadar Covid-19 aşısı sunulacak”

- Biden: “ABD’deki yetişkinlerin yüzde 90'ına 19 Nisan’a kadar Covid-19 aşısı sunulacak”

- Biden'ın açıklamasından görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Dera Diana Engelli Vatandaş Hükümet 


- ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkede yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan’a kadar korona virüs (Covid-19) aşısı olmaya hak kazanacağını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacağını ifade etti.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Covid-19'a karşı aşılama kampanyalarına aralıksız devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının önümüzdeki 3 hafta içinde Covid-19 aşısı olmaya hak kazanacağını ve yaşadıkları yere 8 kilometre mesafede aşılama merkezine sahip olacağını belirtti.
Biden, "Yetişkinlerin büyük çoğunluğu, 1 Mayıs'a kadar beklemek zorunda kalmayacaksınız. 19 Nisan'da aşılanmaya hak kazanacaksınız" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Biden, ABD'nin federal eczane aşılama programına katılan eczane sayısını mevcut olan 17 binden 40 bine çıkaracağını kaydetti.
Öte yandan, günün erken saatlerinde Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, federal hükümetin Indiana, Gary ve St. Louis kentlerindeki 2 yeni aşılama merkezinin de yer aldığı 19 Nisan'a kadar bir düzine daha toplu aşılama merkezinin açılacağı belirtilmişti. Ayrıca hükümet, risk altındaki yaşlıların ve engelli vatandaşların Covid-19 aşılarına erişmesini sağlamak adına toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yeni bir ulaşım programı oluşturacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Dünya Bu Kadını Konuşuyor!Dünya Bu Kadını Konuşuyor!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement