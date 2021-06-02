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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Biçerdöverden çıkan kıvılcım 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Biçerdöverden çıkan kıvılcım 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Yanan araziden görüntü

-Vatandaşlar
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR -EK) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım nedeni ile 10 bin dönümlük ekili alan küle döndü.Olay, bugün sabah saatlerinde Silvan ilçesi Yuva köyü Meydan mezrası ile Akdere köyü sınırları içinde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada ekinleri biçen biçerdöverden sıçrayan kıvılcım samanları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisi ile yangı büyük bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar da kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı.Yangın nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili yaklaşık 10 bin dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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