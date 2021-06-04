Biçerdöver kaynaklı ekin yangınlarına su tankerli önlem

-Biçerdöverin ekinleri biçmesi

-Traktörün su püskürtmesi

-Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile röp.

-Biçerdöver sahibi Süleyman Çelik ile röp

-Tarla sahibi Mahmut Seçkin ile röp.

-Daha önce ekinlerde çıkan görüntü



( ADIYAMAN -DRONE)- Biçedöverin ardından su püskürtülüyor, olası ekin yangınlarının önüne geçiliyor ADIYAMAN



- Adıyaman’da hasat yaparken biçerdöver kaynaklı çıkan yangınlarda binlerce dönüm ekili arazi küle döndü. Bir biçerdöver sahibi ise olası yangına karşı su püskürtmeyi çözüm olarak buldu.Biçerdöverlerin bıçaklarının taşlara temasıyla ortaya çıkan kıvılcımın neden olduğu yangınlarda tonlarca buğday ve arpa ekili alan küle döndü. Bu hasat döneminde yaklaşık 3 bin dekar ekili alanın yandığı Adıyaman’da bir biçerdöver sahibi yeni bir uygulama başlattı. Süleyman Çelik isimli biçerdöver sahibi, hem kendi biçerdöverinin yanmasının hem de ekinlerin yanmasının önüne geçmek için traktöre taktığı tankere su pompası bağlayarak tazyikli su püskürtüyor. Biçerdöver hasat yaparken traktör de beraberinde ilerleyerek geçtiği noktalar su püskürtüyor. Traktör bazen hasat yapılan tarlada hazır bekletilerek, ihtiyaç halinde kullanılıyor. Ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerine bildirildikten sonra itfaiye gelene kadar hazır bekletilen tanker ile yangına müdahale ederek yangının büyümesini önleniyor.Adıyaman Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, yangına karşı alınan önlemin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Her an yangına müdahale edebilecek, tankerle tazyikli su püskürtecek şekilde kurulan sistem çok güzel. Diğer biçerdöver sahiplerinin de bu sistemi örnek alıp, bu şekilde bir tedbir almaları gerekmektedir. Çünkü çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitmektedir, bu milli servettir. Kuraklıkla beraber, yangınlarda meydana gelen kayıplar bizleri üzmektedir, çiftçimizin emeğini heba etmektedir. Biçerdöver sahibinin almış olduğu yangın ile ilgili tedbir çok önemlidir, çok önemsiyoruz” dedi.

Biçerdöver sahibi Süleyman Çelik ise hasat yapılan tarlalardaki ekin yangınlarının önüne geçmek için bu sistemi kurduklarını belirterek, “Su motorunu tankerin üzerine kurduk, su püskürtüyoruz. Olası bir yangında itfaiye gelene kadar geniş bir alan yanar ve yangın kontrol altına alınamaz. Biz de tedbir amaçlı bu uygulamayı başlattık” ifadelerini kullandı.Tarla sahibi Mahmut Seçkin, biçerdöver sahibinin sistemini çok beğendiğini, diğer biçerdöver sahiplerine de örnek olması gerektiğini dile getirdi.

