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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kuaför hastanelik oldu

Bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kuaför hastanelik oldu

Ağır yaranan Z.E.'nin sedye ile ambulanstan indirilmesi

Hastane Bıçaklı Saldırı Saldırı 

-hastaneye taşınması
-Hastane içinde görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kuaför hastanelik olurken. yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförü A.G. ile yanında çalışan Z.E.(20) bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan bıçaklanan A.G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet hastanesine, belinden bıçaklanarak ağır yaralanan Z.E. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı. (MAY-
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