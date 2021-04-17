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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavganın yaşandığı pastaneye 2 saat sonra pompalı tüfekle saldırı...O anlar kamerada

Bıçaklı kavganın yaşandığı pastaneye 2 saat sonra pompalı tüfekle saldırı...O anlar kamerada

Silahlı saldırı anının güvelik kamerası görüntüsü

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-İş yerinin silahlı saldırıda isabet alarak kırılmış camları
-Yerde tüfekten çıkan kartuşlar
-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-İş yerinin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da geldikleri pastanede tatlı istediklerini söyleyen şahıslar, olay çıkartıp işyeri sahibi ve oğullarına saldırdıktan 2 saat sonra da aynı işyeri bu kez pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İlk olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi.

Birden tehdit savurup işyeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldırdıkları ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdiler. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı. Saldırganlar işyerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtılar. Pastanedeki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. İ.K. ve çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan pastane sahibi İlyasköy Merkezinde olayla ilgili ifade verirken bu kez saat 21.45 sıralarında aynı pastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekli silahlı saldırı düzenledi.
Saldırgan 4 el ateş edip olay yerinden kaçarken, saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında işyerine 3 isabet oldu ve vitrin camları kırıldı. Polis olay yerinde 4 adet tüfekten çıkan kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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