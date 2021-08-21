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Bıçaklı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bıçaklı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada yaralanan adam hayatını kaybetti

Arşiv görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

İlk Müdahale Hastane Kamera Bıçaklı Kavga 


- Bartın’da yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 56 yaşındaki Ali Osman Kardeş Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. 29 Temmuz 2021 tarihinde Bartın’ın Hendekyanı caddesinde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan Ali Osman Kardeş (56) ve oğlu B. Kardeş (22) arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N., Ali Osman Kardeş ve oğlu B. Kardeş’i bıçak darbeleriyle yaraladı. Ağır yaralı olan Ali Osman Kardeş 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Osman Kardeş daha sonra Ankara’ya sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Osman Kardeş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Bıçakla Ali Osman Kardeş ve oğlu B. Kardeş’i yaralayan H.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, bıçaklı kavga ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. (BB-
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