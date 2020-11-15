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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklı kavga: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Bıçaklı kavga: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

- Olay yerinden görüntü - Polis araçlarından görüntü - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Kahramanmaraş 'ta bıçaklı kavga: 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, S.A. (20), merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde yürürken otomobille yanına gelen kişilerle tartışmaya başladı.
Kız meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan S.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüphelilere ait otomobili takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş - Kayseri kara yolu Batı Çevre Yolu bulvarında H.H. (20) ve M.A.Ş'yi (20) yakaladı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bıçaklı Kavga 

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