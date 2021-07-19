Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bıçaklar kurbanlar için bileniyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Bıçaklar kurbanlar için bileniyor

Yoğunluktan detaylar

Alışveriş Tedbirler Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Tatİl 

-Bıçakların bilenmesinden detaylar
-Oğuzhan Erkoç'un konuşması
-Bilenen bıçaklardan detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kurban Bayramı’na bir gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Bıçakçılarda ise bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı kentte esnafında yüzü güldü. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlar bıçak, balta ve satırlarını biletiyor. Bıçaklarını biletmek için bıçakçıya geldiğini ifa eden Oğuzhan Erkoç, “İstanbul’dan geldim. Bayram tatili için geldik. Arife olduğu için bayram alışverişi yapıyoruz. Bıçaklarımızı biletiyoruz. Bayram hazırlığı yapıyoruz” dedi.
Öte yandan vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günü bekliyor. Bundan dolayı da bıçakçılar da yoğunluk yaşanıyor. Bıçaklar 3 liradan bilenirken, balta ve satırlar ise 10 liraya bileniyor.
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı