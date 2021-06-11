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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bıçaklanarak öldürülen genç kızın annesi canlı yayında konuştu

Bıçaklanarak öldürülen genç kızın annesi canlı yayında konuştu

Yayından görüntü

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-Genle ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ordu'da cezaevi firarisi Ö.A. tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen C.Ö.’nün annesi, canlı yayında yaşananları anlattı. C.Ö., Ordu'da cezaevi firarisi Ö.A. tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Anne G. Ö., hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına bağlanarak yaşananları anlattı. Acısını dile getiren anne G.Ö., elinde kızının fotoğrafıyla beraber o günü şöyle anlattı: “Ceren ablasıyla konuşmuş, çok acıktım evde ne var? diye sorarak çorba istemiş, sonra anahtarı istedi camdan attık. Her şey bir anda oldu”. İlaçlarla ayakta zor durduğunu dile getiren anne G.Ö., “Arkasındaki kişinin katil olabileceği aklımıza gelmezdi. Saat çok erken ve dışarısı kalabalıktı, nasıl olduğunu anlayamadık” sözleriyle yaşanan talihsiz olayı anlattı. Anne G.Ö., “Bir can daha yanmasın” diye çağrıda bulunurken, sözlerini şöyle tamamladı: “Kızım çekingen ve çevreden korkardı. Aynı zamanda çok adil, dürüst biriydi. Eğer o olsaydı adaleti arardı” dedi.

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