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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem’in katil zanlısı tutuklandı

Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Gizem’in katil zanlısı tutuklandı

- Katil zanlısının adliyeden çıkarılışı ve arabaya bindirilişi

Genç Kız Bıçaklı Saldırı Katil Zanlısı Saldırı 

-- Adliyeden genel görüntü
-- E.Y'nin fotoğrafı
-- Gizem Canbulut'un fotoğrafı

( BURDUR ) BURDUR

- Bucak’ta bir parkta bıçaklı saldırı ile öldürülen Gizem Canbulut’un katil zanlısı E.Y. tutuklandı. Burdur’un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı’nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut’u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y’nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi. (CTK)
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