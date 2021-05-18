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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Bıçaklanan şahıs ormanlık alanda bulundu

Bıçaklanan şahıs ormanlık alanda bulundu

Yaralı şahıs

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Ormanlı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans Sevk
-Olay yeri inceleme

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yaralı adam hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Sarıyer’de devriye gezen polis ekipleri, bıçaklanan bir kişiyi ormanlık alanda yerde baygın halde yatarken buldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri mahalledeki devriye görevleri sırasında ormanlık alanda bıçakla yaralanmış baygın halde yatan bir şahıs gördü. Ekiplerin durumu ihbar etmesi üzerine takviye olarak bölgeye Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri inceleme ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanmış şahsın Afgan uyruklu olduğu belirlendi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
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