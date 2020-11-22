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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bıçaklanan adam yardım istemek için evine koştu

Bıçaklanan adam yardım istemek için evine koştu

Yaralının binadan çıkarılarak sedyeyle ambulansa alınışı

İlk Müdahale Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinin gelişi
-Çalışmalardan görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ )-Bıçaklandı, acı içinde evine gitti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bıçaklanan bir adam, yardım istemek için evine ailesinin yanına geldi. Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Çalışan Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehmuz Kocaman isimli bir vatandaş, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Kocaman, aldığı bıçak darbesiyle birlikte acı içinde evine gitti. Yaralanan adamın yakınları, Kocaman’ı kanlar içinde görünce endişelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yaralı adamın evinin bulunduğu adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı adam, sedyeye alınarak ambulansla tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklanan adamın hastanede hemen ameliyata alındığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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