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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Bıçakla yaralanan kişi öldü - KAHRAMANMARAŞ

Bıçakla yaralanan kişi öldü - KAHRAMANMARAŞ

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Kahramanmaraş 'ta bıçakla yaralanan kişi öldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda, Mehmet Gül (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Gül bıçakla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane 

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