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Bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde

Bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde

Bıçak bileme detay

Esnaf Efes Bıçakçılık Irak 

-Vatandaşların bıçak biletmesi detay
-Necati Mazmanoğlu ile röportaj
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da bıçakçı esnafları Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşıyor. Antakya İlçesi’nde Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar bıçakçı esnafların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaş bıçak alırken, kimi vatandaşlar ise evlerindeki bıçakları biletmeye getirdi. Tarihi Uzun Çarşı içerisinde babadan kalma bıçakçılık mesleğini sürdüren Necati Mazmanoğlu, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yoğunluğun son güne kaldığını ifade etti.
40 yıldır bu mesleği yapan bıçakçı Mazmanoğlu, “Vatandaşlar yoğunluğu son güne bırakıyor. Bayram arifesinde yoğunluğumuz son gün artıyor. Vatandaşlar Antakya bıçaklarını daha çok tercih ediyor. Bu bıçakların en büyük özelliği el yapımı. Fabrika usulü olmadığı için Antakya bıçakları daha çok tercih ediliyor. Bıçaklarımız daha kaliteli ve kesim için çok uygun. Günlük çok sayıda bıçak biliyoruz. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bıçak bileme için 2 lira alıyoruz. Vatandaşlarımız taklit bıçaklardan kaçınsın. Rastgele bıçak almasın” dedi.

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