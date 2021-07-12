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Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu

Bıçakçılar Kurban Bayramı için tezgahlarını kurdu

Bıçak bilinmesinden görüntü

Asad Kurban Bayramı Kesk 

-Detaylar
-Asaf Yüksel ile röportaj
-Görüntü montaj tünel klasörüne geçilecek.

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçaklar bilenmeye başlandı. Merkez Paşa Cami yanında yıllardır Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyen Asaf Yüksel, Kurban Bayramına kısa bir süre kalmasına rağmen bu sene işlerin az olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına kısa bir süre kalmasına rağmen önceki bayramlara oranla müşterinin az olduğunu ifade eden Bıçakçı Asaf Yüksel; “Kurban Bayramına kısa bir süre kaldı. Bizim işler geçen seneye göre azaldı. Gecen sene bu zamanlar günde 50 ila 100 bıçak geliyordu, şimdi ise 10 ila 20 arası geliyor. Eski bayramlarda Kurban Bayramına 1 ay kala işlerimiz yoğun olurdu. Bu sene ise bayrama kısa süre kalmasına rağmen müşteri gelmiyor” dedi.
Bıçakları 3 liradan, satırları ise 5 liradan bilediklerini ifade eden Yüksel, “Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bileleme özenle yapılmalıdır. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın. Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satılıyor. Vatandaşlar kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat etsin. Güvendikleri yerlerden bıçak alsınlar. Her bıçak orijinal değildir” ifadelerini kullandı. (YE-TB-
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