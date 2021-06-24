Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bıçak imalatçıları bayramın yaklaşmasıyla üretimi artırdı

Bıçak imalatçıları bayramın yaklaşmasıyla üretimi artırdı

Bıçakların bilenmesinden farklı açılardan görüntü

Yurt Dışı Yasaklar İnter 

-Bıçaklardan görüntü
-Ayduran konuşma

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin kılıç, bıçak ve demir el aletleri imalatıyla ünlü Serinhisar İlçesindeki bıçak üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üretime hız verdi. Yaklaşan Kurban bayramı öncesinde bıçak ustaları tarafından yapılan ve yapılacak bütün bıçaklar şimdiden satıldı. Denizli’de 130 farklı bıçağın üretildiği Serinhisar İlçesindeki bıçak imalatçılarında yoğunluk yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde iyice arttı. Pandemi yasakları nedeniyle evde canı sıkılanların bol bol internetten sipariş verdiği ilçedeki bıçak ustaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak üretimine hız verdi. İlçeden Türkiye’nin her yerine gönderilen bıçaklar dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor. Bıçak üreticisi Muhittin Ayduran, “1968 yılında başladık, 1982 yılına kadar çakı bıçak yaptık. 1982 yılından bu tarafa da koyun makası yapıyoruz, bıçakta yapıyoruz. Oğullarım yetişince bıçak işine de girdik beş senedir. Allah’a şükür şu anda atmış çalışanımız var. Koyun makasını yurt dışına satıyoruz. Bıçağı da koyun makasının yanında yurt dışına satıyoruz. Kurban dolayısıyla işimiz köyün işi Allah’a şükür beş yıldır herkesin işi iyi. 130 çeşit bıçak üretiyoruz. Pandemide satışlarımız arttı. İnternetten satış yapıyoruz, Iğdır’a kadar servisimiz gidiyor” dedi.
(HD-MB-E)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement