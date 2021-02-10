Beyzbol sopasıyla dövüp, silahla vurdular...Dehşet anları kamerada

-Olay yeri

-Polis ekiplerinden detay

-Kovanlardan detay



( İSTANBUL )- Ümraniye'de bıçaklı silahlı kavga kamerada- Ümraniye'de dehşet veren görüntüler: Bıçak ve silahla saldırdılar İSTANBUL



- Ümraniye'de iki grup arasında beyzbol sopasıyla başlayan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan o dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında henüz kimliği belirlenemeyen çok sayıda kişi 2 araç ile husumetli olduğu belirtilen ve kimliği belirlenemeyen 3 kişinin yanına yaklaştı. Araçtan inan şahıslar henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişiyi beyzbol sopasıyla darp etmeye başladı.

Darp edilen şahıslardan biri ise bıçakla karşı taraftan biri kişiyi yaraladı. Şüpheliler, sopayla darbettikleri şahısların kaçmaya çalışması üzerine yanlarında getirdikleri silahla, darbettikleri 2 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay sonrası şüpheliler geldikleri araçlardan birini olay yerinde bırakarak, diğer araçla hızla uzaklaştı. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan Mustafa Karmış, "3 tane adam 2 tane adama burada sıktı. Kovanlardan biri de bizim iş yerimizin camına geldi. Olay sonrası adamlar kaçtılar. Söylenene göre öncesinde aralarında husumet varmış. Daha sonra diğer adamlar arkadaşlarını toplayıp bunlara sıkıyorlar. Diğer taraftan da bir kişi bıçakla yaralanmış" diye konuştu.

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