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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyzbol sopalı baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

Beyzbol sopalı baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi

şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

Beyzbol Sopası Kişisel Veri Cep Telefonu Dolandırıcılık Terör Örgütü 

-balta ve beyzbol sopasının fotoğrafları
-arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Alıkoydukları vatandaşları darp ederek senet imzalatan çete liderinin evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı- Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ / PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldı ANTALYA

- Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonuyla çökertilen baltalı beyzbol sopalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi. Alıkoydukları vatandaşları darp ederek zorla senet imzalatan çetenin başının evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı. Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan da adli işlem başlatılırken sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya'nın Finike ilçesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'kasırga' operasyonunda “yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı, Gözaltına alınanlar arasında bulunan çete elebaşı olduğu iddia edilen M.İ.'nin, mağdurları Finike ilçe sahilinde bulunan işyerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile birlikte zorla alıkoyarak, darp ettikleri ve ele geçirdikleri cep telefonlarındaki verileri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, mağdurlara zorla senet imzalattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet balta, 1 adet beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıtlar ele geçirildi. FETÖ elebaşının CD’leri ele geçirildi Şüpheli M.İ.'nin işyerinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD’ler ele geçirildi. M.İ. hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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