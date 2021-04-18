Beytüşşebap'ta öğrenciler, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmıyor

-sosyal mesafeli öğrenciler

-EBA Destek sınıfı

-Çalışmalar

-Kitap okuyanlar

-Öğrenci ve öğretmen röportajlar

-Genel ve detaylar

-Şarkı söyleyen öğrenci



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yatılı bölge ilk ve ortaokulunda öğrenciler için EBA Destek Noktası oluşturuldu. Yüz yüze eğitime ara verilen salgın süresince evlerinde interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler EBA Destek Noktasında ders işleyip sınavlara hazırlanıyor. Beytüşşebap ilçesinde yurtlarda kalan ilk ve ortaokul öğrencilerinin korona virüs sürecince derslerinden geri kalmamaları için Z Kütüphanesinde EBA Destek Noktası oluşturuldu. Evlerinde interneti ve bilgisayarı olmayan öğrenciler, EBA Destek Noktasında sınavlara hazırlanıp derslerinden geri kalmıyor. Köylerde kalan ve internet ile bilgisayarları olmayan öğrenciler, dönüşümlü olarak bu sınıflarda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle hafta içi sürekli açık olan sınıfta sosyal mesafe kuralı unutulmuyor. Açılan sınıf sayesinde öğrenciler hem ders çalışıyor hem de güzel vakit geçiriyor. Ortaokul öğrenci Ömer Bedirhan Güzel, EBA Destek Noktası sayesinde derslerinden geri kalmadığını söyledi.



Güzel, ''Burada her gün ders çalışıyorum. Salgın süresi boyunca derslerden geri kalmadık. Öğretmenlerim çok güzel ders anlatıyor. Kitap okuyorum. Herkesi buraya davet ediyorum'' dedi.

Ruken Cin adlı öğrenci de ''Burası bize çok faydalı oldu. Hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz'' diye konuştu.





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