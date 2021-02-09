Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Beyşehir Gölü'nde balıkçı ağına takılan bahri kuşu kurtarıldı

Beyşehir Gölü'nde balıkçı ağına takılan bahri kuşu kurtarıldı

Bahri kuşunun kurtarılması

Jandarma Balıkçı Ağı Irak 

-İbrahim Demir ile röp.
-Göl kıyısından ve bahrilerden görüntü

( KONYA ) - KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında su yüzeyindeki sahipsiz atıl vaziyetteki bir balıkçı ağına takılarak mahsur kalan bahri kuşu kurtarıldı. Beyşehir'de göl kıyısındaki Vuslat Parkı jandarma burnu mevkisinde kıyıda kamışların arasında bir su kuşunun çırpındığını fark edenler, durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle kıyıya Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri geldi. Boy çizmesi giyerek suya giren görevli, bir kuşseverin de yardımıyla ağa yaklaşarak bahriyi ayağının takıldığı balıkçı ağını keserek kurtardı. Bahri tekrar yaşam alanı olan göl sularına bırakılırken, sahipsiz ağ ise diğer su kuşlarına da zarar vermemesi amacıyla kıyıya çıkarıldı. Ağa takılan bahrinin kurtarılması için haber veren İbrahim Demir ise yaptığı açıklamada, kıyıda çay satışı yaptığını belirterek, işi esnasında kamışlar üzerinde bir su kuşunun çırpındığını fark ettiklerini söyledi.

Durumu yetkililere haber verdiklerini anlatan Demir, "Bahri ağlara takılmıştı, suda gidemiyordu. Kıyıdan biraz uzak olduğu için biz yardım edemeyince, durumu yetkililere haber verdik. Milli park ekipleri geldi, bir görevliye yardım eden arkadaşımız suya girerek bahriyi ağdan kurtardı. Bahri ise kurtarıldıktan sonra suyun altına kaçarak uzaklaştı. Kıyılarda böyle sahipsiz ağların olmaması gerekiyor, çünkü su kuşlarının takılıp ölümüne sebep verebiliyor" diye konuştu.
(ARÖ-FM-NT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı