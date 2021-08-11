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- Beyrut’ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Beyrut’ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

- Beyrut’ta akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

-Yangından görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Çatı Katı Yakıt Tankı Gökyüzü Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 


- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyinde yer alan Sarba kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden olurken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Sivil savunma ekipleri, yangına müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralana olmadığı aktarıldı. Yetkililer, yangının 2 elektrik jeneratörü ve 2 yakıt tankının bulunduğu çatı katında başladığını belirtti.

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