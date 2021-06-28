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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanı Hasan'dan 'Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır' açıklaması

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanı Hasan'dan 'Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır' açıklaması

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanı Hasan'dan "Türkiye ilaç temininde bize yardım etmeye hazır" açıklaması

: - Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmesi - Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın basın açıklamasıBEYRUT (AA) - Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin kronik ve tedavisi güç hastalıklar için kullanılan ilaçların temini konusunda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hasan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a Türkiye'ye gerçekleştirdiği birkaç günlük ziyaret hakkında bilgi verdi.Başkent Beyrut 'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Hasan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldiği Türkiye ziyaretine ilişkin Avn'ı bilgilendirdiğini belirtti.
Bakan Hasan, şunları kaydetti:"Türkiye, kronik ve tedavisi zor hastalıklarda kullanılan ancak Lübnan'da halihazırda bulunamayan ilaçların temini konusunda yardım etmeye hazır. Türkiye aynı zamanda ülkenin güneyindeki Sayda Türk Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Lübnan'a bir hibe sağlamaya da hazır."Cumhurbaşkanı Avn'ın 2010 yılında tamamlanan Sayda Türk Hastanesi'nin hizmete girmesi konusundaki desteğini teyit ettiğini aktaran Hasan, söz konusu hastanenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yeniden elden geçirildiğini ve bir aydan kısa bir süre içinde de hasta kabulüne hazır olacağını söyledi.

Hastalık Hastane 2010 Yılı Basın Açıklaması 

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