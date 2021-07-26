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BEYRUT - Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BEYRUT - Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi

BEYRUT - Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi

- Necib Mikati'nin Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesi - Necib Mikati'nin basın açıklaması Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Müstakbel Hareketi lideri Saad el - Hariri'nin ardından yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki eylemlerinin ardından 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclisteki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı.İstişare görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere Baabda Sarayı'na çağrıldığı aktarıldı.Lübnan'da 2005 - 2011 yıllarında başbakanlık yapan iş adamı ve Milletvekili Mikati, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmelere katılan 115 üyeden 72'nin oyunu aldı. Geriye kalan milletvekillerinin 42'si çekimser kalırken, bir vekil de Nevaf Selam için oy kullandı.Mikati, Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurma görevinin kendisine verildiğini duyurdu.Kendi başına zorlukların üstesinden gelmeyi başaramayacağını ve halktan güven talep ettiğini söyleyen Mikati, "Yangın ancak herkesin iş birliği ile söndürülür. Dışarıdan gerekli garantilere sahip olmasaydım bu yönde bir adım atmazdım." dedi.
Mikati, Cumhurbaşkanı ile iş birliği halinde Fransa'nın girişimi doğrultusunda yeni hükümeti kuracaklarını ifade etti.

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