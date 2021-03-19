BEYRUT - Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi
- Protesto gösterisiBEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişi, başkent Beyrut 'ta gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi. Beyrut 'ta öğleden sonra Merkez Bankasının önünde toplanan Lübnanlılar, yerel para biriminin karaborsada değer kaybetmesi nedeniyle "geçiş hükümeti için sokağa" sloganıyla Enerji Bakanlığının önüne doğru yürüdü.Lübnan bayraklarıyla " Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sorumlularından hesap sorulsun", "4 Ağustos felaketinin hesabını soracak geçiş hükümeti istiyoruz", "özgürlük, onur ve adalet", "bizimdir, bizimdir, bizimdir, Lübnan bizimdir" ve "istifa etmiş hükümetin yerine bağımsız hükümet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan Müslüman ve Hristiyan dinlerine mensup mezhepsel siyasi güçlerin aleyhinde attıkları sloganlar eşliğinde yürüdü.Enerji Bakanlığından Lübnan Elektrik Kurumuna ve oradan da Hükümet Sarayının (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanına kadar çeşitli slogan ve devrim marşları eşliğinde yürüyen eylemciler, mevcut ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partiletin dışından bir bağımsız geçiş hükümetinin kurulması yönündeki taleplerini dillendirdiler.Öte yandan ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de "Lübnan'ı ve Lübnanlıları kurtarmak için.." sloganıyla gösteri düzenlenirken, Lübnan'ın diğer bazı bölgelerinde yolları kısa süreliğine trafiğe kapatma eylemleri gerçekleştirildi. - Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durumFarklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975 - 1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan bu yana yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.
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