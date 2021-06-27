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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BEYRUT - Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi

BEYRUT - Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselişi protesto edildi

- Şehitler Meydanı’nda toplanan göstericilerden detaylar - Meydan'ı trafiğe kapatan göstericilerden detaylar - Meydanı lastikler yakarak trafiğe kapatan göstericilerden detaylar - Yanan lastiklerden detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat koşulları ve doların ani yükselişi başkent Beyrut ve diğer kentlerde yolları trafiğe kapatma eylemleri ile protesto edildi. Başkent Beyrut ’un göbeğindeki Şehitler Meydanı’nda toplanan bit grup eylemci, lastikleri ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.

Protesto Ekonomik Kriz Dolar Ekonomi Başkent 

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