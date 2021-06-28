BEYRUT - Ekonomik krizin gittikçe derinleştiği Lübnan'da dürüm dönerin yerini felafel aldı
: - Beyrut 'ta bulunan bir felafel dükkanı - Dükkanda hazırlanan felafel dürümler - Müşteri Basim Avad ile röportaj - Dükkandan alışveriş yapan müşteriler - Felafel dükkanı sahibi Mahmud Halife ile röportaj - Alışveriş yapan bir müşteri ile röportaj - Kriz nedeniyle birçok alanda sıkıntı çeken halk, son zamanlarda artan et fiyatları nedeniyle dürüm döner yerine artık daha uygun maliyetli felafeli tercih ediyor - Lübnanlı Basim Avad: "Bir dürüm ya da sandviç döner fiyatına 4 dürüm felafel alınabildiği için artık felafel daha çok rağbet görüyor" - Felafel dükkanı sahibi Mahmud Halife: "Son zamanlarda felafel satışları arttı. 90'lı yıllardan bu yana bu kadar rağbet görmemiştik"BEYRUT (AA) - NAİM BERCAVİ - Ekonomik krizin gittikçe derinleştiği Lübnan'da yaygın fast food tercihlerinden Arapların şavirme diye isimlendirdiği dürüm dönerin yerini daha uygun fiyatlı olması nedeniyle nohut köftesi olarak bilinen felafel aldı.Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975 - 1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı.Lübnan makamlarının verilerine göre halkın yüzde 80'i fakirlik sınırı altında yaşıyor.Birçok alanda sıkıntı çeken halk, son zamanlarda artan et fiyatları nedeniyle dönerin yerine artık daha uygun maliyetli felafeli tercih ediyor.Daha önce döner ya da et ürünleri satan büfe ve restoranların yoğun olduğu Lübnan sokaklarında artık nohut ya da bakladan yapılan felafel dükkanları iş yapıyor.Maliyetinin düşük olması ve lezzetinden ötürü felafel halk tarafından daha çok ilgi görüyor.Yemeklerinin çoğunun kırmızı et, kıyma ya da tavuklu olduğu Lübnan mutfağında ekonomik kriz nedeniyle etsiz yemekler tercih edilmeye başlandı. - Orta Doğu mutfağının en meşhur lezzetlerinden felafelOrta Doğu mutfağının en meşhur lezzetleri arasında bulunan ve Tamiya adıyla da bilinen felafel, nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılması yoluyla hazırlanıyor.Ufak yuvarlak parçalar şeklinde hazırlanan felafel, dürüm şeklinde ya da yanında salatalarla porsiyon olarak servis ediliyor. Küçük boy dürümün fiyatı 6 bin Lübnan lirası iken büyük boyun fiyatı ise 8 bin liradan satılıyor.Lübnan'ın en meşhur lezzetleri arasında yer alan şavirme ise inek ya da tavuk etinden yapılıyor. Son zamanlarda et fiyatlarındaki artış nedeniyle döner tüketimi de düştü.Ekonomik krizin baş göstermesinden bu yana fiyatları 6 kat artan bir kilogram inek eti 120 bin lira, koyun eti 160 bin lira, tavuk ise 50 bin liradan satış görüyor.Lübnanlı Basim Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden halkın daha çok şavirme tercih ettiğini ancak ekonomik kriz nedeniyle tercihlerin değiştiğini ifade etti. Avad, bir dürüm ya da sandviç şeklinde döner fiyatına 4 dürüm felafel alınabildiği için artık felafelin daha çok rağbet gördüğünü söyledi.
Beyrut 'ta bir felafel dükkanı sahibi Mahmud Halife, son zamanlarda felafel satışlarının arttığını, 90'lı yıllardan bu yana bu kadar rağbet görmediklerini belirtti. Halife, felafelin birçok yemeğe kıyasla yalnızca fiyatının ucuz değil, tadının da lezzetli olduğu için tercih edildiğini dile getirdi.Halkın ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Halife, çoğunluğunun fakirlik sınırı altında yaşadığını ve başta gıda olmak üzere pek çok alanda sıkıntılar çektiğini söyledi.
Halife, felafel yapımının kendilerine atalarından miras kaldığını, dükkanın 1950'li yıllarda dedesi tarafından kurulduğunu anlattı.
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