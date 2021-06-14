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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BEYRUT - Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu

BEYRUT - Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, benzin için uzun kuyruklar oluşturdu

- Lübnan'ın başkenti Beyrut 'taki bir benzin istasyonu önünde oluşan araç kuyruğu - Trafikte bekleyen araçlar - Benzin alan motosikletçilerden detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.
Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 10 litrelik benzin için akaryakıt istasyonlarının önünde bekleme çilesi, sürücülerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldi. Başkent Beyrut 'taki benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

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