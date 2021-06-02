BEYRUT - Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, 10 litrelik benzin için uzun kuyruk çilesine katlanıyor
: - Benzin istasyonlarından detaylar - Beyrut 'taki bir akaryakıt istasyonu önünde bekleyen Lübnanlı Sultan Hamis ile röportaj - Akaryakıt istasyonları önünde bekleyen araçlardan detaylar - Başkentteki bir istasyonun önünde kuyrukta bekleyenlerden Semih el - Mevla - Minibüsçülük yapan Hüseyin Hasan ile röportaj - Detaylar - Lübnan Akaryakıt İstasyonları Sendikası Başkanı George el - Brakis ile röportaj - Akaryakıt istasyonlarından detaylarBEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 10 litrelik benzin için akaryakıt istasyonlarının önünde uzun süre kuyrukta bekleme çilesi, sürücülerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldi.Suriye ve İsrail'le komşu Orta Doğu'nun küçük ülkesi Lübnan'da 2019'da baş gösteren ekonomik kriz ve döviz likidite sorununun son göstergesi, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak benzini temin edememesi oldu.Ülke genelinde akaryakıt elde edemeyen birçok istasyon pompalarını kapatırken az sayıdaki istasyon ise müşterilerine 10 litrelik benzin vermekle yetiniyor.Son günlerde akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun kuyruklarda bekleyen sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor.
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