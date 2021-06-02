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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BEYRUT - Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, 10 litrelik benzin için uzun kuyruk çilesine katlanıyor

BEYRUT - Ekonomik krizdeki Lübnan'da sürücüler, 10 litrelik benzin için uzun kuyruk çilesine katlanıyor

- Lübnan sokaklarından detaylar - Lübnanlı vatandaşlar ile yapılan röportajlar - Elektrik sıkıntısı yaşayan iş yerlerinden detaylarBEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da 10 litrelik benzin için akaryakıt istasyonlarının önünde uzun süre kuyrukta bekleme çilesi, sürücülerin günlük hayatlarının bir parçası haline geldi.Suriye ve İsrail'le komşu Orta Doğu'nun küçük ülkesi Lübnan'da 2019'da baş gösteren ekonomik kriz ve döviz likidite sorununun son göstergesi, ülkedeki akaryakıt istasyonlarının vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak benzini temin edememesi oldu.Ülke genelinde akaryakıt elde edemeyen birçok istasyon pompalarını kapatırken az sayıdaki istasyon ise müşterilerine 10 litrelik benzin vermekle yetiniyor.Son günlerde akaryakıt istasyonlarının önündeki uzun kuyruklarda bekleyen sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor.

Karya Ekonomik Kriz Gesi İsrail Benzin 

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