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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması

Beyoğlu ve Şişli'de polis uygulaması

Uygulama noktalarından görüntü

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Kışla 

-Şahısların görüntüsü

( İSTANBUL )- Durdurulan araçlar didik didik arandı İSTANBUL

- Beyoğlu ve Şişli’de gerçekleştirilen polis uygulamalarında bir şahsın üzerinden ruhsatsız silah ve bıçak, başka bir şahsın üzerinden de uyuşturucu madde bulundu. 2 şahıs da gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri Amirliği ve Önleyeci Hizmetler Şube Müdürlüğü Motorize Ekiplerince, hem Beyoğlu’nda, hem de, Şişli’de uygulama gerçekleştirdi. İki bölgenin de giriş ve çıkışları polisler tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında Şişli’de 1 şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirilirken, Beyoğlu’nda da bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. İki şahıs da gözaltına alındı.
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