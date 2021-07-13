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( İSTANBUL )- Okulun içerisinde 42 adet derslik, 10 adet laboratuvar bulunacak İSTANBUL



- Beyoğlu Ortaokulu'nun temeli atıldı. 39 milyon liraya mal olacak okulun içerisinde 42 adet derslik, 10 adet laboratuvar ve çeşitli atölyelerin bulunması planlanıyor.Beyoğlu Belediyesi tarafından Piyalepaşa Mahallesi’nde, “Beyoğlu Ortaokulu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

39 milyon liraya mal olacak okulun temel atma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız olmak üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Beyoğlu muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yerlikaya ve Başkan Yıldız, çocukları yanlarına alarak dualar edip temel atma törenini gerçekleştirdi. 39 milyon liraya mal olacak Beyoğlu Ortaokulu’nun içerisinde 42 adet derslik, 10 adet laboratuvar ve çeşitli atölyelerin bulunması planlanıyor.“Önümüzdeki 100 yıl boyunca hizmet verecek okul yapıyoruz”Okulun vazgeçilmez ve değişmez bir değere ve öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Burada olduğu gibi öyle bir proje yapıyoruz ki önümüzdeki 100 yıl boyunca mükemmel hizmet verecek bir okul yapıyoruz. Bütün ilçelerimize okulları en kısa zamanda yapmak ve 3 milyon 40 bin öğrencimize 175 bin eğitim neferimiz olan öğretmenlerimizle beraber sizlere arzı endam etmek için büyük heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.Beyoğlu’ndaki eğitim yatırımlarının devam ettiğinden bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bütün bu okullarımızda konferans salonları ve spor salonları mevcut olacak. Tevfik Sağlam Ortaokulu da İnşallah 1-2 ay içerisinde temeli atılmış olacak ve o da çok yakın bir zamanda Beyoğlu’nun çocuklarına hizmet etmiş olacak. Eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz Tevfik Sağlam Ortaokulu’nu. Aynı şekilde İstiklal Okulu’nun da yenileme çalışması başlayacak önümüzdeki günlerde” ifadelerini kullandı.

