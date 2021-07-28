Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Beyoğlu'ndaki kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'ndaki kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Beyoğlu'ndaki kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Cenaze araçları

Cenaze Çatışma Kurşun 

-Adlı Tıp detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler arasında çıkan kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşanmış, kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başlamıştı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine gelmiş, eşiyle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak Hatice Giray'ın kapısına dayanmıştı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine gelmiş, çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vurulmuş, silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray, dünürü Hulusi Giray ve Burak Giray'a kurşun yağdırarak öldürmüştü. Hayatını kaybeden Berk, Hulusi ve Burak Giray otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adlı Tıp Kurumu'na getirildi.
Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler kapıda bekleyen ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Sütlüce Bademlik'te kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi. (VK-RU
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı