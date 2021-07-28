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Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce’de cenaze töreni düzenlendi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce’de cenaze töreni düzenlendi

Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce’de cenaze töreni düzenlendi

Cenaze namazından görüntü

Cenaze Çatışma Silahlı Çatışma Alabalık Polis Ekipleri 

-Cenazelerin götürülüşü görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dün Beyoğlu'nda gerçekleşen silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişi için bugün Sütlüce’de bulunan Bademlik Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Dün öğle saatlerinde Örnektepe Mahallesi'nde dünürler arasında yaşanan silahlı çatışmada olayda yaralanan kayınpeder Mürsel Ağrı dünürü Hulusi Giray, damadı Berk Giray ve damadının kuzeni Burak Giray'ı silahla vurarak öldürmüştü. Hayatını kaybeden Hulusi Giray ve oğlu Berk Giray ile kuzen Burak Giray bugün Sütlüce’de bulunan Bademlik Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Tören polis ekiplerinin camii çevresinde güvenlik önlemleri almasının ardından başladı.
Yapılan cenaze törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile hayatını kaybedenlerin ailesi de katıldı.
Düzenlenen töreninin ardından cenazelerin Sütlüce Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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