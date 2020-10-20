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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerine ‘Çukur’ operasyonu

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL - ek) İSTANBUL

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri Özel Harekat Polisleri 


- Beyoğlu’nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Çukur operasyonu gerçekleştirdi. 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 57 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
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