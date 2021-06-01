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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı

Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu: Şafak vakti 30 adrese baskın yapıldı

Aramadan görüntü

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Narkotik Operasyonu Polis Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Uyuşturucu maddeden görüntü
-Narkotik köpeğinden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Narkotik köpeği Ceviz, çok miktarda uyuşturucu maddeyi buldu İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 30 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Köpeği de çok miktarda uyuşturucu maddeyi buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu'nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı. Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonun gözdesi olan Hassas Burunlu Narkotik Köpeği Ceviz’de baskın yapılan adresin birinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. (DH-MA-Y)
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