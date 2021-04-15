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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi

Beyoğlu'nda toplu taşıma denetimi

İstiklal Caddesi’nde polisin anonsu

Polis Toplu Taşıma Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinin denetimi
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda polis ekipleri toplu taşıma araçların denetledi. Ekipler, otobüsleri ve dolmuşları durdurarak kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bugün Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Yunus Polisleri Tarlabaşı’nda kurulan uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yoldan geçen toplu taşıma araçlarını durdurduktan sonra araçlara girerek sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Polis ekipleri, şoför ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda da hatırlatmalarda bulundu. Taksim İstiklal Caddesi’nde bir ekip aracı sosyal mesafe ve maske konusundaki uyarıları megafonla anons etti. Kurallara uyulması durumunda korona virüsün olumsuz etkilerinden korunacağı hatırlatıldı. Ekip aracı İstiklal Caddesi boyunca dolaşarak vatandaşları ve turistleri bu konuda bilinçlendirdi.
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