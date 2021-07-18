Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Taksi durağının arkasında bulundu

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Şahsın cansız bedeninin cenaze aracına yüklenmesinden görüntü

-Olayı polise bildiren taksi şoförü ile röportaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu'nda gece saatlerinde bir taksi durağının arkasında hareketsiz şekilde yatan bir kişi, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakızağacı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki taksi durağının önünde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yerde yatan 46 yaşındaki Emre K.’ya müdahale eden vatandaşlar, şahsın hareketsiz kaldığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre K. üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri olay mahallini şeritlerle çevirerek inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

