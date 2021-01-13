Beyoğlu’nda sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

-Yaralı şahıslar

-Toplanan vatandaşlar

--Aktüel kamera-

-Yaralıların ambulansa götürülmesi (Özel)

-Polisin çalışması

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Fas uyruklu şahıslar sokak ortasında birbirini bıçakladı İSTANBUL



- Beyoğlu’nda Fas uyruklu iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında birbirini bıçakladı. Kavga sonucu yaralanan 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak çeken şahıslar birbirlerini yaraladı. Yaralı halde kavga etmeyi sürdüren şahıslar cadde üzerindeki bir manavın önünde yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokak ortasında birbirlerini bıçakladılar Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastenelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise vatandaşların ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma yaptı. (DCC-EG-



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