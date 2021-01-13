Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Beyoğlu’nda sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Beyoğlu’nda sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

-Cep telefonu-

İlk Müdahale Hastane Kamera Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahıslar
-Toplanan vatandaşlar
--Aktüel kamera-
-Yaralıların ambulansa götürülmesi (Özel)
-Polisin çalışması
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Fas uyruklu şahıslar sokak ortasında birbirini bıçakladı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda Fas uyruklu iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında birbirini bıçakladı. Kavga sonucu yaralanan 2 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak çeken şahıslar birbirlerini yaraladı. Yaralı halde kavga etmeyi sürdüren şahıslar cadde üzerindeki bir manavın önünde yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokak ortasında birbirlerini bıçakladılar Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastenelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise vatandaşların ifadelerini başvurarak olayla ilgili çalışma yaptı. (DCC-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı