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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Beyoğlu’nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

Beyoğlu’nda sineklik çalan hırsızlar yakalandı

Şüphelilerin yakalanması

Hırsızlar Yakalandı Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Emniyetten çıkışı
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sineklik çalan İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Beyoğlu, Yahya Kahya Mahallesi, Aynalı Çeşme Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde üç adet sineklik çalınması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 adet sinekliği çaldığını tespit edilen İ.A. ve yaşı küçük C.A.Ç. isimli şüphelileri dün yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar, bugün adli makamlara sevk edildi. (DK-ZA-
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