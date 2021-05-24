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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı

Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Saldırı 

-Ekiplerin çalışması
-Vatandaşlar
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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