- Beyoğlu’nda silahlı kavga: 2 yaralı

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Genel Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beyoğlu’nda iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Sururi Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki parkta oturan H.A. ve N.Ç. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Taraflar arasındaki tartışma kısar sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz şahıs, yanındaki silahla H.A ve N.Ç’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan yaralıları ambulansla hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AY- MB-



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