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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Beyoğlu’nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Denetlemeye katılan asayiş ve yunus polislerinden görüntü

Polis Pasaport Kontrolü Yunus Polisler Polis Ekipleri Trol 

-Uygulama yapan trafik ekiplerinden görüntü
-Polis çevirmesine takılan vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Kalabalığı ile bilinen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise yapılan denetimler sonrası geçtiğimiz haftalara kıyasla boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta için 82 saat olarak uygulanmasına karar verildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19:00 saati itibariyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş ve yunus polis ekipleri ana cadde ve sokaklarda kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. Trafik ekipleri uygulama noktaları oluşturarak trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Kalabalığı ile bilinen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise kısıtlama sonrası adeta sessizliğe büründü.
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