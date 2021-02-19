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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda pide fırınında patlama: 1 yaralı

Beyoğlu’nda pide fırınında patlama: 1 yaralı

Dükkanın kırılan camları

İlk Müdahale Tüp Patlaması Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı kadın
-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi
-Sağlık ekibi
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda korkutan patlama İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir pide fırınında tüp patlaması meydana geldi. Korkutan patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay bir pide fırınında çalışan Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazbaveya isimli kadın fırını açtığı sırada tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle kadın çalışan hafif şekilde yaralanırken, dükkanın pencere ve kapıları hasar gördü. Patlama sesini duyan vatandaşlar sağlık ekiplerini ve emniyet ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralanan kadın çalışana ilk müdahaleyi dükkan içinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra zabıta ekipleri ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. Doğalgaz ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları önlemler sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
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