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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Beyoğlu’nda pazarcıya silahlı saldırı

Beyoğlu’nda pazarcıya silahlı saldırı

Olay yerinden görüntüler

Pazarcı Silahlı Saldırı Semt Pazarı Telefon Kılıfı Saldırı 

-Yaralının hastaneden sevk edilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )-“Karıma laf attın” iddiasıyla tezgaha ateş ettiler; seken mermi pazarcının göğsüne isabet etti İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bulunan bir semt pazarında telefon kılıfı satan 30 yaşındaki adamın tezgahına ‘karıma laf attın’ iddiasıyla tanımadığı kişi tarafından silahla ateş edildi. Adamlar kaçtıktan 10 dakika sonra tezgahtan seken mermiyle göğsünden vurulduğunu anlayan adam yürüyerek hastaneye gitti. Olay saat 19.30 sıralarında Kasımpaşa’da yaşandı. İddiaya göre, semt pazarında telefon kılıfı satan Dursun Ş.(30)’nin tezgahına tanımadığı iki kişi geldi. ‘Karıma laf attın’ diyerek tezgaha 3 el silahla ateş eden şahıslar daha sonra kaçtı. “Yanlış adam” Dursun Ş.’nin şahıslar kaçtıktan 10 dakika sonra seken mermilerden birisinin göğsüne isabet ettiği anladığı ve yürüyerek hastaneye gittiği söylenildi. Polis kaçan saldırganları arama çalışmalarına başlarken kaçan saldırganlardan birinin diğerine “yanlış adam” dediği ileri sürüldü.
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