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Beyoğlu'nda otomobilin özel bölmesinde tabanca ele geçirildi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda otomobilin özel bölmesinde tabanca ele geçirildi

Beyoğlu'nda otomobilin özel bölmesinde tabanca ele geçirildi

Polisin araçta arama yapması

Polis Polis Merkezi Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Bölmenin bulunması
-Silahın çıkartılarak doldur boşalt yapılması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, vites kolunun altındaki özel bölmede tabanca ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları uygulama sırasında şüpheli üzerine bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Sürücüyü araçtan indirerek üst araması ve GBT sorgusu yapan ekipler, daha sonra araçta arama yaptı. Vitesin kolunun altına özel bölme yaptırmış Araç içerisini didik didik arayan ekipler, vites kolunun altında boşluk olduğunu fark etti. Vitesin koruma bölgesini çıkartan ekipler, özel bir bölmede tabanca ele geçirdi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattıkları çalışmalar sürüyor.
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