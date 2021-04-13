Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Beyoğlu’nda otele ve ruhsatsız mekana Covid-19 baskını

Beyoğlu’nda otele ve ruhsatsız mekana Covid-19 baskını

Baskın anı

Polis Para Cezası Eğlence Mekanı Trol 

-Detay

( İSTANBUL )- Baskında 59 kişiye ceza yağdı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir otele ve ruhsatsız eğlence mekanına yapılan baskında 59 kişiye para cezası cezası kesilirken, eğlence mekanına cezai işlem uygulandı. Covid-19 salgınına yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren polis, Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesinde bulunan bir otele ve Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan ruhsatsız bir eğlence mekanına baskın düzenledi.
Otelin teras kısmında dün yapılan kontrolde 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde oturduğu gerekçesi ile toplam 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı. Asmalı Mescit Mahallesinde bulunan bir işyerinde bu sabaha karşı yapılan kontrolde ise içeride 32 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlendi. Polis, işletmenin ruhsatsız olduğunu belirledi. İçeride bulunan 32 şahsa toplam 111 bin 8 lira idari para cezası uygulanırken, eğlence mekanı Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Covid-19 salgını kapsamında yapılan denetimlerde, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.Maddesine istinaden her iki işyerine toplam 204 bin 671 lira idari para cezası uygulanmış oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement