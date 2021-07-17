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Beyoğlu'nda motosiklet denetimi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Beyoğlu'nda motosiklet denetimi

Beyoğlu'nda motosiklet denetimi

Motorsikletlerin durdurulması

Akalan Diyalog Memur Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri 

-Ehliyet sorgulanması
-Ceza kesilmesi
-Kasksız ve ehliyetsiz sürücü
-Polisle diyalog
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Motosikletliler tek tek incelendi İSTANBUL

- Beyoğlu’nda polis ekipleri motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücü belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Trafik ekipleri, Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Beyoğlu’nda gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Denetimde bir kişi ehliyetsiz ve kasksız yakalanınca cezadan kurtulmak için polis memurları ile diyaloğa girdi, ama yine de cezadan kurtulamadı. Ceza yazılan motosikletli kenara geçerek çaresizce bekledi. Evraklarında eksiklik olan, ehliyeti olmayan ve kask kullanmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken, denetimlerin saat 18.00’e kadar süreceği öğrenildi.
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