Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Mahalle Bahçesi’ açıldı

- Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Mahalle Bahçesi’ açıldı

Bahçeden görüntü

Allah 

-Çocuklardan görüntü
-Röportaj
-GÖRÜNTÜ-BEYOGLU_MAHALLE_BAHCESI

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Tekniği’ kullanılarak oluşturulan “Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi” hizmete açıldı. Toplamda tüm mahalle bahçelerine ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin 740 adet bitki dikildi. Japon Botanikçi Akira Miyawaki’nin ‘Miyawaki Tekniği’ kullanılarak oluşturulan “Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi” hizmete açıldı. Mahalle bahçelerinin 19’uncusu olan ve çevreyle uyumlu, tasarım ilkelerine uygun yeni bir yaşam alanı tasarlandı. Miyawaki bitkilendirme alanına ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan toplamda bin 740 Adet bitkinin dikildiği bahçede, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları da bulunuyor. “Bu mahallelerde doğan çocuklar adına birer zeytin ağaçları dikiyoruz” Mahalle bahçesinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Şuana kadar bu mahalle bahçelerinin 19’uncusu. Küçük büyük ortalama bu kadar olacak şekilde mahallelerimizde bu bahçeleri yapıyoruz. Bu mahallelerde doğan çocuklar adına da birer zeytin ağaçları dikiyoruz. O çocuklarımız da Beyoğlu’na bereket getiriyorlar. Zeytin ağaçları da bir taraftan yolumuzu yeşillendirirken, inşallah bereketine de vesile oluyorlar. Miyawaki japon kültüründeki ağaç dikme modeli ve yetiştirme modeli hem böylece Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkininde sağlam olmasına ve pekişmesine vesile olsun” dedi.
(Sİ-ZA-
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı